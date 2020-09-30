因案偷渡大陸的天道盟份子林韋志遭吸收為共諜後，找承包軍方土木工程的包商為下線，返台欲行賄軍情局軍官，刺探情報人員名單及中科院的軍事機密，台灣高等法院依貪汙治罪條例交付賄賂罪等罪將他判刑1年半。可上訴。

檢調查出，竹聯幫份子陳智強2018年遭擄凌虐致死，警方懷疑林男涉案，林潛逃大陸後，受大陸軍情人員「阿皓」資助並吸收為共諜。「捷信工程」負責人張信健、股東林鋒杰因想透過林男關係，在大陸拓展業務，於是赴陸聯繫林，林介紹阿皓與2人認識，由阿皓招待2人食宿，吸收為下線。

事後，阿皓資助張2000元美金返台。2018年11月，張向任職軍情局的友人接觸，欲刺探軍事機密。去年6月，張受阿皓指示，欲提供10萬元要求對方提供軍情局人員名單、軍事機密文件遭拒，引起對方起疑檢舉。

檢調去年搜索約談張、林、洪姓3人到案，高檢署起訴後，張信健遭判刑3年、林鋒杰判刑1年10月，入獄服刑；林韋志因未到案遭高檢署通緝，他在今年5月18日搭機返台遭檢調拘提到案並收押，檢方起訴並移送高院審理，高院將他判判1年6月。

(中時 )