高鐵公司董事長江耀宗車馬費爭議，高鐵公司表示，此事經媒體報導後，引發諸多議論，並釀成風風雨雨、人心猜忌，實非江董事長所樂見。故於今日致函本公司董事表示：自即日起不再支領本公司董事會及公司治理暨提名委員會之出席費。至盼種種紛擾猜忌及蜚短流長就此平息，俾以戮力於公司業務之正常經營。

高鐵表示，高鐵董事長及董事支領董事會及各功能性委員會之出席費，係歷屆董事會之慣例，並經薪資報酬委員會及董事會決議通過，且依法令規定公開揭露於公司年報所載「董事酬金」中之「執行業務費用」項下，歷任董事長支領前揭出席費係於法有據且合情入理。

江耀宗除已於29日發函全體董事，亦將另行文交通部及鐵道局說明上情。高鐵表示，期盼各界將關注焦點回歸本公司之經營績效，繼續支持台灣高鐵在全體同仁努力下，所創造之卓越成果；未來，本公司亦將一本初衷，持續強化營運安全、提升服務品質，以提供旅客更加優質的旅運服務。

(中時 )