藝人歐陽娜娜將在大陸「十一國慶」登台獻唱，此舉恐涉及違反兩岸條例相關規定，許多網友更是留言砲轟，對此藝人劉樂妍跳出來護航歐陽娜娜，怒嗆：「我們不屑台灣國籍，拜託也連我的一起取消吧」。

根據《三立新聞網》報導，劉樂妍對於歐陽娜娜將在「十一國慶」登台獻唱挨轟感到不捨，便跳出來嗆聲不過是上央視唱個歌，台灣人就崩潰了，若為此要取消歐陽娜娜國籍，想問問究竟是依據哪條法律條文，接著表示要也是先取消那些中止健保，回台再復保的人，強調歐陽娜娜身體很好，一年搞不好都用不到一兩次健保，還得一直繳錢給政府，大讚她才是個「對台灣有貢獻的人」。

此外劉樂妍強調若因此取消歐陽娜娜「台灣國籍」，那最好連她的也一起取消掉，並強調「我們不屑台灣國籍」，接著更不忘嘲諷：「取消別人國籍之前，麻煩請先修改國名吧！世界上到底哪來的「台灣國」啊？在貼紙上」。

相較劉樂妍氣到心情難以平復，歐陽娜娜則是平常心面對此事，雖然未正面回應，仍一如往常曬生活美照，並在IG以英文寫下生活很美好，心情絲毫不受影響。

(中時新聞網)