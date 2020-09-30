大陸澎湃新聞30日綜合外電報導，總部設於美國華府的世界銀行28日發布經濟更新報告，預計新冠病毒疫情將導致東亞與太平洋地區出現50多年來最慢的經濟增速，有3800萬人恐將重新陷入貧窮。

路透社29日報導表示，世行指出，東亞和太平洋地區2020年經濟增長率預計只有0.9％，為1967年以來最低增速。

世界銀行稱，除中國外的東亞和太平洋地區的其他國家，今年經濟預計將萎縮3.5％。報告指出，新冠疫情及控制疫情擴散的措施，對經濟活動造成「重大抑制」。

世行報告直指：「國內的艱難處境又因為疫情引發的全球經濟衰退而雪上加霜，全球經濟衰退重創了依賴貿易及觀光的東亞與太平洋經濟體。」

世行認為，亞太國家可能需要進行財政改革，以活用收入應對疫情的財經衝擊，在此同時，社會保障計畫能夠協助支持工人重新進入經濟體系。世行說：「在疫情爆發前社會保障計畫運作良好、基礎設施良好的國家，其經濟可在疫情期間更快地反彈。」

世行稱，疫情給經濟造成的衝擊也將導致貧困人口增加，根據以往經驗和最新的國內生產總值（GDP）預測，今年貧困人口可能會增加3300萬至3800萬，為20年來首次上升。據世行標準，每日收入低於5.50美元（約合新台幣160元）的人口為貧困人口。

世行認為，假使沒有新冠疫情，那麼今年將有3300萬人脫貧，但受疫情影響，當下他們只能繼續處於貧困狀態。

「該地區面臨著一系列前所未有的挑戰。」世行東亞太平洋地區副行長克瓦Victoria Kwakwa說：「不過，有一些明智的政策選擇可以緩解這些情況，比如投資於新冠病毒檢測和追蹤能力，以及持續擴大社會保障，以覆蓋窮人和非正規行業。」

(中時 )