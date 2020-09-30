美國總統選舉第一次辯論會在台北時間9時登場，台股投資人高度關注，加權指數從早盤在平盤震盪，隨著辯論氣氛升溫，盤中一度上漲百點，指數拉升至12,568點。

就美國總統川普及民主黨總統候選人拜登的表現，摩爾投顧投資長郭哲榮分析，兩人辯論有如在KTV各唱各的，且不時亂搶麥克風，狂切對方的歌，然後插播自己的主題曲，不僅各唱各的，且聲調越來越高，連主持人也不禁大聲起來，有如一場實境秀。

兩人對於經濟展望看法不相同，拜登引用摩根大通（JPMorgan Chase）的看法，在疫情蔓延下，電子設備、雲端和網路使用量飛速增長，同時旅遊、零售、能源需求下降，導致藍領階級的收入受挫，美國經濟正處於K型復甦。

而川普揚言，美國經濟將呈現V型反轉，他做47個月總統比之前47年還好。

郭哲榮認為，拜登說川普做不夠好，川普指拜登來做，也不會更好，兩人T（踢）來T（踢）去，使美國總統辯論會現場火藥味十足，整體而言，可以用「K.T.V.」一詞形容兩人的辯論表現。

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