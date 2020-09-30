操縱金屬與公債市場 摩根大通遭罰9.2億美元 11:162020/09/30 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國監管機關周二表示，摩根大通（JPMorgan Chase & Co）坦承操控金屬期貨與公債交易的不當行為，並且同意支付逾9.2億美元解決該調查案，寫下美國商品期貨交易委員會（CFTC）針對操縱市場開出的最大一筆罰款。 此為美國政府在打擊市場非法交易取得一大勝利。美國司法部、CFTC和美國證交會（SEC）對摩根大通在金屬期貨和公債市場的操作進行調查，並且提出多項指控。 摩根大通同意支付4.364億美元的罰金，賠償3.117億美元和回繳1.72億美元。 (工商 ) #摩根大通 #金屬 #操縱 #公債市場 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沃爾瑪將對塔塔集團的超級App投資250億美元 09:072020/09/30 財經 華爾街等不到新振興方案 四大投行 下修美Q4經濟預測 04:102020/09/30 全球財經 《金融》境外基金深耕台灣 今年9業者獲優惠 07:442020/09/30 財經 最壞已過 聯發科、可成 重獲外資關愛眼神 04:102020/09/30 證券．權證 熱門股－大同 跌深反彈空方格局 04:102020/09/30 證券．權證 境外基金深耕計畫 九家入榜 04:102020/09/30 金融．稅務 1分鐘讀財經》台美今宣布簽署MOU 合搶新南向基建 08:222020/09/30 財經 陸港觀盤－中國國債納入國際指數的意義 04:102020/09/30 全球財經 長線看多黃金 短期回檔可布局 09:282020/09/30 財經 《美股掃瞄》觀望川普拜登首場辯論 美股收低 08:522020/09/30 財經 財經熱門新聞 全球央行死命印鈔 謝金河爆30年前這一幕重演 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 要聞 美國總統辯論表現 分析師形容有如「K.T.V.」 - 財經 - 工商 恆大債務風暴 陸國務院擬出手拯救 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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