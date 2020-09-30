美國監管機關周二表示，摩根大通（JPMorgan Chase & Co）坦承操控金屬期貨與公債交易的不當行為，並且同意支付逾9.2億美元解決該調查案，寫下美國商品期貨交易委員會（CFTC）針對操縱市場開出的最大一筆罰款。

此為美國政府在打擊市場非法交易取得一大勝利。美國司法部、CFTC和美國證交會（SEC）對摩根大通在金屬期貨和公債市場的操作進行調查，並且提出多項指控。

摩根大通同意支付4.364億美元的罰金，賠償3.117億美元和回繳1.72億美元。

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