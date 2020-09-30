工研院獲得2019年Cheers新世代最嚮往雇主調查「專業服務業TOP 1」及2019年LinkedIn臺灣最佳互動雇主品牌，並得到瑞典2020對台灣之雇主品牌力調查「Universum最具吸引力企業排行榜（Most Attractive Employers）」榮獲最具吸引力僱主第六名等獎項肯定。

全球規模最大的專業人士社群網站LinkedIn日前公布6家「臺灣最佳互動雇主品牌」，工研院為得主之一，同時入榜的還有台積電與聯發科等國內科技龍頭企業。而全球最大雇主品牌力調查「Universum最具吸引力企業排行榜（Most Attractive Employers）」，評選結果顯示，工研院倍受工科學生青睞，名列工程與資訊技術類前五十大排行榜第六，同時入榜的還有Google、台積電、Microsoft、Apple、聯發科、IBM等知名企業。

工研院院長劉文雄表示，工研院長期重視人才培育，並且精煉最佳企業文化，吸引志同道合的人才投入，工研院成立47年來，「創新」是不變的核心價值，近年推動3項文化DNA進行轉型：一、「創新的思維」：推動藍海策略的思維，鼓勵同仁跳脫框架，不怕失敗，嘗試新的做法與突破，以市場需求為導向走向價值創新；二、「開放式溝通」：打造開放對話的環境，建立緊密的共同情感，營造溝通信任的共事經驗；三、「敏捷式管理」：鼓勵團隊採取敏捷及調變的任事態度，促進同仁以敏捷工作的思維與客戶導向的行動，與市場接軌，提高效率。

工研院人力資源處處長何大安指出，工研院的文化重塑就像是一段旅程，設計了以員工為中心的學習體驗，運用潛移默化的手法，將工研院的文化DNA深化在每位同仁心中。包括推動國際級人才培育接橋計畫，透過連結海外科技顧問及國外據點，建立臺灣自主研發智慧財產權的共享機制，提供菁英人才赴國外學習更彈性的配套方案。以及施行「A+ Team 培訓專案」，開辦以客戶為中心的敏捷及論述力實作訓練。同時邀請高階領導人e-Coach方式輔以管理經驗傳承，內外合力形塑以市場導向的研發體質，與業界共創互補互利的產研成果。更因應疫情影響，實行「遠距工作及視訊會議新工作措施」讓同仁可以彈性調整工作型態，以目標為導向，提升敏捷管理及創造新的團隊成果。

(工商 )