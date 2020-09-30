單身就一定比較不好嗎？現在越來越多人更懂得和自己相處，儘管身邊有幾個不錯的對象，卻還是選擇單身，先好好愛自己才是最重要的，畢竟寧缺勿濫，強迫自己在一段關係中受委屈，不會比較快樂，來看看哪些星座是愛單身的星座吧！

・獅子座

重視朋友的獅子不怕孤單。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

驕傲的獅子以自我為中心，他們維持單身是一種選擇，只是不想失去自由，不想收起玩心，明白將自己活得精彩，比在一段關係裡委屈更愉快，他們的朋友很多，也不乏曖昧對象，因此很少會有孤單的時刻，除非遇到的對象讓他們眼睛一亮，獅子只認同自己看得上眼的人。

・處女座

處女單身時更有動力和目標。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

處女雖然給人理性的印象，也很懂得照顧自己，但他們一旦進入愛情中就會全心奉獻，因為明白自己會為了對方委曲求全，就更會珍惜單身的時候，單身的他們自信有魅力，儘管有些時候還是會孤單，但他們能更專心的去完全自己的目標，不需要時時刻刻擔心另一半。

・水瓶座

水瓶可以開心活在自己的世界裡。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

水瓶的頻率與一般人不同，偏偏對得上頻率的人不多，對不到的又看不上眼，倒不如一個人樂得自在，還可以去學各式各樣的東西，玩玩曖昧遊戲也不用有負擔，水瓶總是一副從容的模樣，他們從不將就，更不會為了戀愛而戀愛，自然就一直保持單身狀態。

(中時新聞網)