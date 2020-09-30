近年民眾消費習慣有了明顯的改變，對農漁牧等生鮮食材的新鮮、安全等要求越來越高，各類食品的電子商務成交量不斷攀升，台灣雲林農產物流中心股份有限公司今(30)日宣布與永聯物流開發公司簽約，於明年9月正式進駐「物流共和國台北冷鏈園區」，提供更適切的冷鏈物流服務，促進相關產業整合與協作。

有鑑於肺炎疫情導致國人消費習慣的改變，雲林農產物流公司與雲林縣政府各級長官於今年8月率團參訪，斥資40億元建造、由永聯物流開發公司維運的「物流共和國台北冷鏈園區」，內部面積達1.4萬坪，備有無人搬運車、立體冷鏈倉儲等智慧物流系統的多溫層冷鏈園區，預計在2021年6月試營運，9月正式商轉。

雲林農產物流公司總經理張有擇表示，雲林縣是台灣農業產值之首，冷鏈物流亦是農漁牧等生鮮食品的重要環節，但冷鏈倉儲與物流配送系統建置的費用過高，並非財政稅收吃緊的雲林縣能夠負擔，積極的異業合作才能讓雲林迅速向前邁進。

透過本次的簽約合作，雲林農產物流公司將於「物流共和國台北冷鏈園區」占有1000個冷藏及冷凍倉儲板位，並成立「雲林食材供應鏈支援小組」專責招商及倉管業務，推展台灣食材區塊鏈認證等計畫，亦做為異業合作、產地與通路之間的媒合平台。

雲林食材供應鏈支援小組召集人林宏燦表示，雲林縣是農業大縣，不論蔬菜還是肉品都佔全國舉足輕重之位，今年遭逢肺炎疫情衝擊讓電商、外送的需求量高速成長，再加上瘦肉精美豬開放的影響，不光是台灣農產品供應鏈發生了轉變，民眾的消費習慣亦然。

(中時 )