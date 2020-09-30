日前促轉會派人去政大校園，封存國民黨委託政大保管的檔案，引發外界質疑政治進入校園。今天促轉會主委楊翠去立法院質詢時遭到不分黨派立委質疑，國民黨立委鄭麗文挖苦，促轉會改天是否要派人去美國封存兩蔣日記？連民進黨立委劉世芳也指出，促轉會在封存當天上午開會時只找政大，但理應找國民黨一起來開會。

促轉會宣稱去封存的台灣省黨部檔案屬於依法應申報的政治檔案，但國民黨未申報，政大又宣稱無法保存，促轉會才會在取得政大同意下派人前往封存。但國民黨立委李貴敏質疑，為什麼做為保管人的政大說無法保存，促轉會就不能用其他方式，一定要直接介入予以封存？

吳怡玎則指出，該批檔案是因為國民黨認為並非依法應申報的政治檔案才沒有申報，促轉會根本沒看過檔案內容，怎麼知道是與促轉條例相關的？對於促轉會宣稱國民黨與政大簽的協議，並未對全民開放，只有政大師生看檔案時完全不受限，吳怡玎指出，因為國民黨認為這些檔案與促轉規範的無關，給政大保管，也要給政大優先的權利，政大想要有優先取得資料發表論文的權利，促轉會跑去封存，是否不相信政大有學術專業會好好檢視檔案？

鄭麗文則痛批，最近所有公家機關中，促轉會最大，可以打破各種禁忌界線，進大學封檔案、要求司法院提供檔案，促轉會怎麼這麼大？她做為立委，都不知道能不能質詢促轉會了，兩蔣日記目前放在史丹佛校園，是否哪天促轉會也要去美國大學封存這些威權統治時期重要史料？既然國民黨將檔案交給政大保管，就沒甚麼怕人知道的，政大是重要學術機構，他們也正進行檔案數位化，促轉會在研究、調查、保存檔案上，哪方面比政大厲害？

劉世芳也提醒，未來檔案解封時不能只找政大，也要找國民黨，尤其國民黨本就有管黨史的人，應按照這種比較正確的方向，不違反行政程序好好解決此事。

鑒於上述爭議，今日立法院司法及法制委員會會議主席蔡易餘也請促轉會提出報告給委員會，包括當時是否與國民黨交涉檔案處理方式，還有到政大封存檔案的法律依據，應於10月15日之前提供。

(中時 )