原屬民進黨籍的台南市議員蔡秋蘭，2014年底被民進黨中評會以未在正副議長選舉中亮票為由開除黨籍，她不服提起訴訟；歷審判她敗訴，台灣高等法院更一審認為，她被開除黨籍不是經由黨員代表大會做成或追認，逆轉改判她勝訴，民進黨提上訴遭駁回定讞。

蔡秋蘭曾擔任3屆台南縣議員，台南縣市合併後她連任3屆市議員至今，曾擔任台南市議會民進黨團召集人，2014年12月25日她因在正副議長選舉中，未遵守黨團一致決議亮票，遭民進黨以違反黨紀開除黨籍，她目前是議會的無黨團結聯盟成員。

2014年九合一大選，民進黨在台南取得過半議員席次，決議由賴美惠、郭信良搭檔參選正副議長，原本以為穩操勝券，但因5人跑票，最後由國民黨李全教以29票對26票取得議長寶座。

事後，民進黨認定陳朝來、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠、曾王雅雲等5人跑票，經中評會決議全數開除黨籍。但蔡秋蘭不服，提出確認黨籍存在之訴。

蔡秋蘭說，當年正副議長選舉時，她有按照黨團的決議投票給賴美惠，並沒有跑票，事後也接受指紋鑑定，但市黨部及黨團仍認定她跑票，中評會也在沒有證據的情況下，違反程序將她開除黨籍，讓她十分不滿。

台北地方法院及高院都駁回蔡的聲請，經最高法院廢棄後，高院更一審認為本案不適用2017年公布施行的政黨法，應依當時法律人團法及民法相關規定審理。

更一審認為，依人團法及民法規定，開除社員必須經總會決議，但民進黨當年是由中評會做成的裁決，而非黨員代表大會做成或追認，因違反強制規定屬於無效，逆轉改判蔡女民進黨黨員資格存在，民進黨不服提上訴，遭最高法院駁回確定。

(中時 )