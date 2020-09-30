藝人「小鬼」黃鴻升猝逝，死訊讓親友及粉絲震驚不已，而自家屬為他開放追思靈堂與出殯，現場星友可謂絡繹不絕，也見識到小鬼生前的好人緣，其中，最讓人印象深刻的，莫過由楊丞琳、許瑋甯組成的「華岡五人幫」，一行人從高中到現在，深厚友誼不曾改變，一路陪伴黃家人跟女友峮峮，直到最後一刻，情深意重讓人動容，其實演藝圈中，不乏關係緊密的「小幫派」，大小S姊妹的「七仙女」、天后蔡依林的「蔡幫」等，都是這樣相互依靠的存在。

由蔡依林發起的「蔡幫」相當知名，不但有她念書時結交的6個圈外人同學，圈內有潘瑋柏、江美琪、李威、李易等，除了平常有空相聚打麻將外，最重要的是相親相愛、互相提拔。

據《鏡週刊》報導，「蔡幫」相傳有個心照不宣的密規，就是考量到有藝人在其中，所以相關細節要保密，外傳男星唐禹哲本也是「蔡幫」之一，卻疑似將聚會行程告知媒體，因此被踢出。

除了「蔡幫」外，個性低調、注重隱私的歌壇天后王菲，也有個小圈圈，她多年前將一群都住北京的好友們聚集起來，組了一個「六年一班」，不時會聚會、開趴，成員包含那英、趙薇、文章、鄭鈞與劉芸夫婦等，也有其他領域的朋友，甚至有娛樂圈大老闆，而只要王菲回北京且有空檔，相傳她只要撥一通電話，成員們不管身在何處，必定盡全力「回班報到」，小團體凝聚力堅不可摧。

(中時新聞網)