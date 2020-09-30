Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，剖析最受網友關注的台股標的，公布第3季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」，由「二線股」接棒橫掃台股榜單強勢攻佔9席：疫後生活新常態掀汰舊換新熱潮，電子產業復甦，宏碁(2353)空降榜首，永續ETF來勢洶洶，國泰永續高股息(00878)奪冠。

第3季由「二線股」接棒橫掃Yahoo奇摩股市App「十大爆紅台股榜」共9席，龍頭股僅老牌配息的台泥(1101)上榜，拿下第5名。疫後生活邁入新常態，筆電、伺服器等電子產品迎接汰舊換新熱潮，讓相關品牌廠和供應鏈的股價上揚。榜首宏碁因旗艦產品Chromebook、智慧佛珠等在全球熱賣，推升股價翻倍漲。同樣受益的還有代工大廠緯創(3231)，有增資東南亞及印度子公司、投資新創事業等營運策略助威，位居第10名。而電子產品少不了的散熱零件需求，帶動散熱模組大廠奇鋐(3017)的業績跟著水漲船高，排名第4。

遠距商機也推動半導體產業鏈發展，排名第2的聯電(2303)及台積電(2330)轉投資的第7名光洋科(1785)、第9名精材(3374)都直接受惠。其中，因地緣政治觸動半導體競爭、晶圓代工成熟製程需求熱絡，聯電成為股民熱議焦點。光洋科則是5年來首次配息，精材以3D感測元件封裝服務見長，擠身台積電供應商，股價跟進飆漲，吸引投資人矚目而雙雙進榜。

二線「生技類股」近來利多發酵，搶搭防疫列車，生技掛牌瘋搶IPO，秋冬預期流感即將大流行，也吸引股民關注轉向生技族群。生技股王合一(4743)7月股價已拉升創下歷史天價476.5元，相較4月漲幅近20倍，後續回檔又彈升到逾300元，連帶大股東中天(4128)也緊抓投資人眼球，分別名列第6名和第3名。而轉投資加入新冠疫苗研發行列的晟德(4123)，有望明年臨床試驗，倍受股民期待，排名第8。

7月ETF甫增加一檔新成員「國泰永續高股息」，兼具熱門ESG概念及高股息特性，才剛掛牌就掀起一波永續投資浪潮，引發股民熱議，奪下Yahoo奇摩股市App第3季「五大爆紅ETF榜」冠軍寶座，其單日成交量也常高居原型ETF之冠，受益人數逼近元大台灣50。而今年ETF榜常勝軍，元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、富邦VIX(00677U)等，本季仍穩坐榜單，名列第2名到第4名。相較上一季，元大S&P原油正2(00672L)退居至第5名，也顯現原油價格暴起暴落，投資人對原油話題關注度漸緩的趨勢。

(時報資訊)