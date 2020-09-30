北韓駐聯合國大使金星(Kim Song音譯)周二在聯合國大會中指出，北韓為了自我防衛已經有可靠和有效的戰爭威攝物，現在將聚焦在發展經濟；然他也承認國際制裁是一障礙。

金大使表示，對抗新冠肺炎的傳播，目前該情況在北韓為受控制和安全的。北韓先前曾表示零感染，然美國相關官員懷疑該數據。

北韓目前因其核子武器和飛彈計畫而遭受國際制裁。由於因應新冠肺炎的邊界關閉措施，平壤正面臨嚴重經濟損傷。

「事實上，我們非常地需要有利於經濟建設的外部環境。但是我們不能為了光明轉變的希望，因而出賣了我們的尊嚴。這是我們堅定的立場」，北韓大使在演說中表示，「真正的和平只有在，當一個人擁有防止戰爭的絕對力量之時。我們依靠勒緊腰帶來獲取獲得可靠和有效的戰爭威攝物，朝顯半島和該區域的和平目前得到保障」。

智庫單位38北方(38 North)副主任Jenny Town評論，特使的演說中沒有對未來有過多的威脅，或暗示展示軍力，演說非常關注在重建和內部情勢的恢復。

(時報資訊)