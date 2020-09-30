代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，9月分數來到34.8分，較8月份(34.9分)略減0.1分，分數中止連六個月上揚，對應燈號則已連續五個月亮出黃藍燈。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然農曆民俗月已經結束，但房市風向球分數不增反減，尤其是來人與成交均略微下滑，比較讓人意外；然而，因下滑的幅度仍小，房市復甦的格局依然不變。

9月預售屋推案量逾7百餘億元，雖然比8月減少，但仍是今年相對大量，新成屋的供給量相對少，大約3百多戶。在新建案市況方面，9月風向球追蹤的指標案平均來人組數約為35.2組／周，較8月份(37.8組)減少2.6組／周。在買氣方面，9月風向球追蹤的指標案成交組數降至2.4組，比8月份(2.5組)略減0.1組／周。雖然農曆鬼月已過，但房市人氣不增反減，原因到底是暑期結束的影響或兩岸軍事危機加劇，還是單純新建案價格高漲嚇跑消費者？還需要多一點時間觀察才能知道原因。

何世昌進一步指出，這波價格走升來得又急又快，有的建案擔心漲價嚇跑消費者，使用「漲車位不漲房價」策略的建案似乎有增多的跡象，甚至有建案連漲數次車位價格。因此，消費者現在買房，除了要注意房價之外，也該留意車位價格是否符合行情了。

何世昌指出，觀察北台灣新建案市場推案概況，預售屋很明顯仍是推案大宗，先建後售的新成屋建案供給量小、且所占比例極低；市場現在就像鴛鴦鍋，預售屋辣得冒火，新成屋市場卻相對平淡。過去以來，通常只有預售屋才會祭出「0元買房」手法，但現在有新成屋建案為了突圍而出，罕見地祭出「0元買房」專案。

(時報資訊)