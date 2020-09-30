中國人民銀行和大陸銀保監會30日公布「全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法（徵求意見稿）」，明確全球系統重要性銀行外部總損失吸收能力（TLAC）風險加權比率自2025年1月1日起不得低於16％，自2028年1月1日起不得低於18％。

標普近期公布報告稱，若不進行新的資金募集，中國四大國有銀行面臨人民幣（下同）數兆資金缺口。

意見稿並顯示，全球系統重要性銀行外部總損失吸收能力槓桿比率自2025年1月1日起不得低於6％，自2028年1月1日起不得低於6.75％。

意見稿稱，為確保全球系統重要性銀行進入處置階段時，具備充足的損失吸收和資本重組能力，維持關鍵業務和服務功能的連續性，防範系統性金融風險，維護金融穩定，制定本辦法。

意見稿顯示，總損失吸收能力是指全球系統重要性銀行進入處置階段時，可以通過減記或轉為普通股等方式吸收損失的資本和債務工具的總和。

標普8月發布報告稱，作為全球系統重要性銀行，中國四大國有商業銀行若不進行新的資金籌集，到2024年其資金缺口將達到5.77兆元至6.51兆元，無法達到設定的TLAC要求。

中國四大國有商業銀行分別為工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行。

報告指出，按照2019年末的財務數據計算，四大行TLAC資金缺口為2.25兆元。由於風險加權資產的擴張速度快於內源性補充資本的速度，其資金缺口必然會擴大；同時，疫情大流行導致利潤下降會加劇這種趨勢。

報告稱，2019年發達市場中所有具有系統重要性的銀行都達到了TLAC標準的第一階段，而作為擁有系統性重要性銀行的唯一新興市場國家，中國有更多的時間建立法律、法規和金融基礎設施，以幫助銀行及時達標。

(工商 )