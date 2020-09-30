近日湖北省仙桃市一處高中發生兇殺命案，一名陳姓男高中生疑似因為班級清潔問題，多次與同班的女同學發生爭執，後來在社群網站上貼出「殺人預告」後，當日便攜帶刀具到校，之後便用利刃刺入一名曾發生口角的女同學與另一名勸架女同學的太陽穴中，造成2名女同學失血過多，當場死亡。

根據《紅星新聞》報導指出，中國大陸湖北省仙桃市一處高中，28日傳出兇殺命案，一名陳姓男同學疑似因為班上清潔問題，多次與同班女同學起爭執，陳男於28日將兩把刀具藏匿在雨傘中，以此方式將刀具攜帶入校。到校之後，陳男便先後持刀刺入一名發生過口角的女生，和一名勸架女生的太陽穴，導致2人因為失血過多，當場死亡。

而有同班同學對警方透露，陳男在班上擔任衛生股長，多次與2名女同學發生爭執，只因為女同學不配合他的工作，總是將瓜子殼丟在地上。但也有人表示，陳男在班上時常受到女生霸凌，先前陳男也曾在社群網站上張貼疑似殺人預告的貼文，推測其可能是因為長期受虐，精神壓力過大所導致。

疑似陳姓男同學所發出的殺人預告貼文。（圖／翻攝自微博）

目前陳姓男同學已經遭到當地警方拘留，而由於該起案件牽扯到未成年的學生，具體細節與事發原因仍需等待當地警方的調查結果。

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(中時新聞網)