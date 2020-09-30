美聯外卡戰首日最受矚目的便是洋基與印地安人大戰，兩邊都派出強投出征，洋基王牌寇爾（Gerrit Cole）對上印隊「三冠王」比柏(Shane Bieber)，不料寇爾繳出好投，比柏卻在季後賽丟出生涯最慘戰，投不到5局狂失7分退場，而洋基打線則是全員上壘，敲4轟以12比3大勝。

比柏是今年美聯賽揚獎熱門人選，本季例行賽8勝1敗、自責分率1.63、122次三振都是第一，繼2006年「神之左手」山塔納(Carlos Santana)之後，再有人達成大聯盟三冠王，印隊也派他在季後賽首戰先發，不料卻繳出生涯最慘戰役。

比柏首局就出現狀況，洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)面對第一球就開轟，2分炮助洋基先馳得點，3局又被敲長打失1分，情況到4、5局仍沒有緩解，第4局連被敲3安再失2分，5局上半比柏又挨轟，托瑞斯(Gleyber Torres)敲出中外野方向2分炮，此時洋基已取得7比2領先。

比柏僅丟4.2局被敲9安、失7分狼狽退場，此戰自責分率飆高到13.50，與他例行賽表現大相逕庭，此外這也追平他生涯單場失最多分。

相較之下寇爾繳出好投，主投7局被敲6安、失2分，不過沒有任何保送，且狂飆13次三振，讓印隊打者很頭痛，寇爾此戰也寫下多項紀錄，大聯盟季後賽史上首位連3季單場12次三振以上的投手，首位連2季12K且無保送的投手，以及美聯首位在季後賽先發13K以上且無保送的投手，再次證明王牌的實力。

除了寇爾展現可怕壓制力以外，洋基打線也相當兇猛，全隊共敲15支安打，除了賈吉、托瑞斯之外，比賽後半段賈登納(Brett Gardner)、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也有全壘打演出，先發9人全員上壘，以12比3贏球，在3戰2勝制的外卡系列賽率先聽牌。

洋基王牌投手7局失2分、13K，寫下多項季後賽紀錄。（美聯社）

(中時 )