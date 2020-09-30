中共解放軍戰機近日在台海附近實戰化演練時多次飛越「海峽中線」，大陸外交部發言人日前表示，不存在所謂「海峽中線」。大陸國台辦發言人馬曉光今天上午在例行記者會中重申，所謂「海峽中線」不存在。

馬曉光強調，「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國神聖不可分割的一部分。兩岸之間不存在所謂的這麼一條線。」他說，解放軍的有關戰訓活動，是維護國家主權和領土完整所採取的必要行動。

雖然大陸一直強調「以和為貴」，但解放軍軍機常態化繞台，大陸是否擔心會造成台灣社會心理防線崩解，同時也會讓台灣一些有心人士藉此做文章？

馬曉光表示，大家要明辨是非，導致當前台海局勢複雜嚴峻甚至緊張動蕩的罪魁禍首是「台獨」分裂勢力及其「台獨」活動。最近台灣有一些人膽敢通過「修憲」等手段提出所謂「變更固有疆域」等這樣搞法理「台獨」的分裂主張。正是他們這些挑釁活動，引起大陸的嚴正回應。

馬曉光表示，大陸採取的相關措施是針對「台獨」勢力及其分裂活動，是針對外國勢力插手干涉，不是針對廣大台灣同胞。如果這類活動能夠立即停止，重新回到堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治立場上來，台海就可以復歸和平穩定。

馬曉光強調，大陸多次宣示，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。這一點不要質疑大陸的決心、意志和能力。

馬曉光呼籲廣大台灣同胞明辨是非，能夠和大陸一起反對和遏制「台獨」，只有這樣，兩岸關係才能重回和平發展的正確方向。

(中時 )