新北市三峽五寮登革熱疫情，累計至昨日已有17人確診，衛生局研判五寮區域筍園為感染地，新北市長侯友宜30日在市政會議表示即刻封鎖五寮地區筍園，也要求警方協助加強巡邏，也呼籲民眾中秋連假不要進入，造成感染擴大。
侯友宜指出，三峽五寮地區面積廣大，幾乎等於一個鶯歌區，從桃園個案後，五寮里地區一直有移動感染源，這段時間新北市主動加強擴大篩檢，確認筍農感染，截至昨天已採檢87例。
侯友宜說，病媒蚊還沒有被消滅，他上次前往五寮查看，發現有很多農具與筍殼，都是容易積水的孳生源，尋倒清刷防疫措施還要落實。
侯友宜說，他擔心中秋連假，除了民眾返鄉，或是到五寮地去遊玩，可能造成感染擴大，他宣布即刻封鎖筍園，也提醒同仁要提高警覺，除了長袖衣褲，皮膚裸露部位也要噴上防蚊液避免感染。
新北市衛生局表示，目前也已擴大畫定五寮社區半徑500公尺及高風險筍園，大規模動員孶清及定期殘效噴灑，每周也提供噴霧罐予五寮居民居家噴消。
(中時 )
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