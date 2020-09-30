共軍近期頻頻擾台，國防部備戰情況備受矚目，民進黨立委羅美玲今質詢指出，截至今年4月，近8年替代役列管人數31萬8000人，僅召集7053人，甚至治安維護組及其他組集人數掛零，若發生戰爭時，替代役要扮演什麼角色。役政署長龔昶仁說，替代役男召集會依照役別專長分組，由需要機關來動員；至於召集人數偏低，相關制度會檢討改進。

依據兵役法25條，服役期滿退役後須納入備役編管，退役8年內邀召集服勤，不過，羅美玲調閱資料發現，近8年列管替代役男人數為31萬8000人，依照專長編組，列管人數及召集人數分別為防在救護組列管29223人、召集14人；治安防護組列管59775人、召集0人；社會服務組列管87930人、召集229人；公共服務組列管122319人、召集6770人；其他列管18832人、召集0人。

立法院內政委員會今處理替代役實施條例部分條文修正草案，內政部次長花敬群、役政署長龔昶仁等人列席，羅美玲、藍委陳玉珍都質疑，若進入戰爭時期，替代役扮演的角色，以及替代役平時召訓情況不佳如何改善。

羅美玲表示，近期共軍頻頻擾台，若發生戰爭或天災地變，替代役有辦法動員嗎？即便能夠動員回來，替代役沒受過軍事訓練，就算要編入後勤單位，平時也應該要召集訓練，現行替代役男召集情況不佳，空有制度但執行面非常差，役政署應該要檢討改善。

陳玉珍說，共機頻頻繞台，相關單位是否有因應準備，平時各單位是否有定期開會聯繫演練。

對此，花敬群表示，國安系統有不同劇本及SOP，都有劇本在做演練。龔昶仁也說，替代役男有列入動員聯繫溝通，雖然沒有固定開會時間，但每年至少會有一次會報，各單位連繫動員沒有問題。

(中時 )