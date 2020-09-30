香港女星朱茵是90年代的人氣演員，演過《射鵰英雄傳》黃蓉、《鹿鼎記》阿珂等，更因《西遊記》中紫霞仙子一角美到驚天動地；睽違9年沒拍戲的她，最近宣布與謝君豪合作陸劇《雨打芭蕉》，來到廣州某校拍攝外景，受到同學們熱烈的歡迎，頓時登上微博熱搜。

朱茵日前為拍戲來到廣州番禺職業技術學院，沿途不斷與學生們打招呼，絲毫沒有大明星的架子，同學們難得親眼目睹朱茵的風采，興奮地狂按快門，可以從照片上看出，她一身輕便、樸素的打扮，臉上沒有施抹太多脂粉，卻遮掩不住天生的明星氣場，不少網友也大讚48歲的朱茵凍齡有術，幾乎沒有太多變化，絕對稱得上仙女姐姐。

朱茵日前到來校園拍戲，完全看不出已經48歲。（圖／微博@頭號明星）

朱茵29日晚間，透過微博轉貼照片，開心地表示：「謝謝同學們的支持！你們的熱情把大陽也融化掉，也把我拍得美美的。」許多粉絲也紛紛留言：「你美爆了姐！」、「生圖好看才叫真的好看」、「真羨慕廣州的朋友能近距離見到紫霞仙子」。

朱茵過往受訪表示，想要永保青春，最重要的是保持正能量，心情開朗、人自然散發光采；平常注重清潔和防曬，進食順序也要注意，先吃菜再吃肉，最後才吃澱粉的習慣，可以避免發胖；另外她會將龍眼乾、枸杞、菊花等材料一起加熱水煮開，就是可以帶著喝的「養顏水」了。

(中時新聞網)