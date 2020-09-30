根據美國媒體報導，勇士總教練科爾今天在接受訪問時表示，新賽季將祭出新版「死亡五小」戰線，這個組合會特別有趣。

勇士第一代「死亡五小」組合分別是史提芬柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林、伊戈達拉以及巴恩斯，拿下隊史睽違40年之久的總冠軍。而在杜蘭特加盟之後，勇士的第二代「死亡五小」戰鬥力提升了一個檔次，因此勇奪兩次總冠軍。

科爾說，新賽季很可能看到威金斯打大前鋒四號位置，卓雷蒙格林則是五號先發中鋒，這個陣容也許會產生不錯效果，讓外線射手有更多出手空間。

勇士目前準備讓威金斯承擔起部分領袖職責，不僅指導年輕隊友，並在訓練結束後進行額外投籃訓練。科爾認為，威金斯在灰狼時期，外界指責他坐領高薪，不願在防守上做出貢獻，而且投籃時機點不佳，這些指責都太超過了，導致威金斯遠遠被低估。

如今勇士教練團與隊友們都稱讚威金斯的勤奮訓練，並且在勇士的長期計劃之中，希望威金斯能扮演2014-15賽季巴恩斯的角色，站在「浪花兄弟」身旁策應，成為攻防俱佳的多功能前鋒。

勇士球員給了威金斯的評價是「他真的很強壯！」這是對於威金斯的肯定。因此已有不少球評私下強調，如果柯瑞與湯普生能夠恢復健康回到巔峰狀態，那麼新賽季的勇士將具有奪冠實力。

(中時 )