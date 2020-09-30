總統蔡英文在8月底突襲式宣布將在明年開放含萊克多巴胺的豬隻進口，草根影響力文教基金會今天公布調查指出，有63％的民眾不贊成含瘦肉精的美豬進口，但其中政黨傾向為台灣基進的民眾贊成進口含瘦肉精美豬進口比率達57％，而民進黨的支持者贊成也有37％。

雖然蔡英文曾說，基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標，因而決定要開放含萊克多巴胺的豬隻進口，但調查指出，仍有67％的民眾認為開放含瘦肉精美豬進口應考慮食品安全問題較多，遠高於外交經濟較重要的13％。

雖然衛福部食藥署表明進口美豬會做好產地標示管理，但調查發現，有54％的民眾認為政府沒辦法清楚規範或標示瘦肉精美豬加工的產品，也有68％的民眾對政府宣導如何標示瘦肉精美豬的政策不清楚，57％的民眾對政府宣導如何標示瘦肉精美豬管控政策沒有信心。

若用政黨交叉分析，其中以台灣基進支持者贊成含瘦肉精美豬進口比率最高達57％，民進黨支持者贊成達37％、時代力量贊成達33％再次之。

台灣公共衛生促進協會理事長劉梅君表示，含萊克多巴胺的豬肉在國際社會有極大的疑慮，如中國或歐盟都不允許萊豬進到其市場去，「不知道台灣是太勇敢或太懦弱」，雖然政府說開放後會加強監督、管控，但以2020年預算為例，衛福部預算用在食品管理僅有0.3％，這樣的經費宜能夠把關嗎？

董氏基金會營養師莫雅淳則說，美豬應從源頭管理，如果僅交由末端標示的話令人匪夷所思，況且多次加工的成份到底要怎麼標示來源國？雖然政府口口聲聲認為美豬很臭，但只要用不同的烹調方式就吃不出來，況且有無瘦肉精也是吃不出來的，呼籲應標示是否含萊克多巴胺才能確保民眾的食安。

該民調從今年9月21日至23日調查18歲以上台民眾，共取得1070份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

(中時 )