中秋連假猜柚重 看表演！到兒樂、貓纜超有趣。(台北捷運提供)

中秋節何處遊？臺北捷運替你規劃了！臺北市立兒童新樂園於中秋連假期間(10月1日至4日)舉辦「幼秤柚重 慶團圓」柚子秤重趣味比賽及抽獎活動，並邀請全國低收入戶持證明文件，免費領取遊樂券及柚子；貓空纜車則於中秋節當天(10月1日)於貓纜動物園站旁廣場，舉行「賞月聽樂 慶團圓」及「中秋市集」活動，遊客於個人臉書打卡並上傳照片，就可獲得限量的柚子或月餅；此外，為讓遊客體驗高空賞月、俯瞰燦爛夜景，即日起至10月4日止，貓空纜車每日下午5時後推出50元超值「星光票」優惠，邀你體驗不一樣的中秋節。北捷推出多樣性活動，就是要相揪你來玩遊戲、搭纜車、賞月、看夜景、聽音樂、逛市集，歡度佳節。

●兒童新樂園「幼秤柚重 慶團圓」

想要憑手感秤重拿柚子嗎？兒童新樂園於中秋節當天10月1日上午10時至12時、10月2日至4日下午14時至16時，舉行「柚子趣味秤重比賽」，凡於活動現場出示一日票的民眾，即可參與競賽。比賽以每5人為1組，每人選取柚子後秤重，最接近3公斤者，可將所拿取之柚子全數帶走外，還可參加抽獎，獎品包含庇護工場的月餅、一日票及園內商場抵用券，其餘參賽者則可獲得柚子1顆，數量有限送完為止。有趣、好玩又可拿獎品的競賽，千萬別錯過!

此外，兒童新樂園也展現公益關懷力量，中秋節連假期間(10月1日至10月4日)，凡全國低收入戶持政府核發證明文件，每人每日除可領取1份免費遊樂券外(免費玩4項遊樂設施)，另贈送1顆柚子，共同歡慶中秋節。

同時，為照顧園區周邊士林在地弱勢家庭，於中秋節前夕，透過「社會局士林社會福利服務中心」邀請10-15組士林區弱勢家庭至園區遊玩，並致贈每人1張一日票(免費玩15項遊樂設施)及1盒月餅，將兒童新樂園歡樂氛圍送愛到家庭。

●貓空纜車「賞月聽樂 慶團圓」、超值「星光票」

歡慶中秋節，貓空纜車於10月1日下午4時至7時，於貓空纜車動物園站旁廣場，舉辦「賞月聽樂 慶團圓」活動，遊客於個人臉書打卡並上傳照片，經服務人員確認，即贈送柚子或月餅1個，數量有限，送完為止；另活動期間邀請街頭藝人、貓空特色文創小農及輕食等市集，遊客可在音樂聲中，免費品嚐鐵觀音茶、柚子、月餅外，亦可逛逛市集。

入夜後搭乘貓纜，高空賞月、欣賞星光閃爍、聆聽夜間蟲鳴、俯瞰台北盆地美麗的夕陽及夜景，或是至指南宮祈福、貓空品茗聚餐都是不錯的選擇。即日起至10月4日，每日下午5時後，只要您在貓纜動物園站購買單程票，即可以超值「星光票」享不限站數單趟50元優惠，一人可購買2張來回搭乘（限當日使用），當場省下140元，闔家共度中秋佳節好時光。

因應解疫新生活，臺北捷運陸續推出【就想約你】系列活動，包括北投會館運動營隊、背包客套裝行程、捷客小小體能王、捷客探索之旅、音樂表演等各種多元活動，請密切鎖定官網及臉書，臺北捷運就是要你好好玩、好健康、好放鬆、好優惠！

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(中時新聞網)