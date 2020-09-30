政府為穩定全台文旦柚產銷價格，啟動大果收購措施，但有果農向台南市長黃偉哲反映，收購作業已結束1個月卻還沒有收到補助款，黃偉哲指示動用市庫撥款，今日撥發，要讓農民過個快樂中秋節。

台南市政府農業局示，台南市文旦種植面積1,106公頃，年產量25,000公噸，直銷及外銷加拿大、日本、新加坡、香港等國家和地區一路長紅，小果於中秋節前已銷售一空，大果也因啟動收購再利用處理措施得宜，穩定文旦市場價格，並保障果農收益。

黃偉哲非常重視文旦再利用處理的情形，由主產區麻豆、下營、官田、佳里等4家農會全力協助辦理收購事宜，台南市為全台文旦最早採收的產區，為避免大果及次級品流入市面影響產地價格，以穩定全台文旦柚產銷，今年自8月19日至8月25日止啟動文旦大果收購措施，收購未符合規格的格外品，總計收購49萬4,785公斤作為多元循環經濟利用。

農業局表示，台南市以每公斤10元價格收購不符合外銷、內銷及加工規格的大果果實，作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用，因農糧署文旦收購補助款尚未核定，市長黃偉哲為體恤農民辛勞，將先行動用市庫撥款，讓農民中秋過個好節。

(中時 )