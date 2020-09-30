英特爾（Intel）29日舉辦邊緣運算說明會，宣布聯手8家台灣廠商，共同推出新一代物聯網及工業物聯網產品，強化物聯網邊緣運算實力，包括研華(2395)、威強電(3022)、凌華(6166)、廣積(8050)等參與工業電腦廠，今（30）日股價跟進走揚。

研華今日開高走揚，最高上漲3.51％至294.5元，早盤維持逾2.5％漲幅，領漲工業電腦族群。廣積小幅開高後同步走揚，早盤上漲1.47％至41.3元。威強電開高小漲0.93％至43.5元，凌華小跌開出後翻紅上漲，早盤上漲0.93％至65元，新漢(8234)則持穩平盤。

英特爾宣布推出一系列新款物聯網增強型處理器，可提高邊緣運算的效能、人工智慧（AI）和安全性，並聯合研揚、凌華、研華、神基、廣積、威強電、利凌、新漢等8家台灣廠商，共同推出新一代物聯網、工業物聯網產品，搶攻物聯網邊緣運算商機。

研揚副總經理邱又予表示，此次新推出搭載Intel新款處理系的3.5吋嵌入式單板電腦，可支援公司頻內管理軟體解決方案，Intel可程式化服務引擎（Intel PSE）亦提供頻外管理解決方案，在不影響原先整體效能情形下，達成遠端管理功能。

新漢事業群總經理及創博公司執行長林弘洲表示，透過整合英特爾功能性安全引擎，公司推出的NexCOBOT SCB100機器人自動化系統，不僅加快取得安全認證時間、且支援FSoE功能安全協議，為可降低系統建置成本、加速上市時間的全方位解決方案。

凌華資深協理Henk van Bremen表示，公司透過COM Express Type 6精簡型模組，推出分別搭載Intel Atom x6000E、第11代Intel Core處理器的嵌入式模組化電腦，以滿足不同工業邊緣運算市場的效能需求。

研華利用第11代Intel Core處理器及OpenVINO軟體工具，推出一系列敏捷工業自動化控制產品。工業物聯網事業群副總經理張仁杰表示，從邊緣感測器擷取資訊、到PLC的多樣化連接性、再到即時動作控制，研華均可提供工業化控制與智慧型軟體。

威強電由總經理江重良說明Yolo v3物件偵測演算法效能比較數據，藉由自家PoE網路交換器收集影像感測資料並儲存於NAS內部，透過支援OpenVINO並搭載第11代Intel Core處理器的TANK AIoT開發套件，在INT8、FP16、FP32精度均可提供2～5倍的效能成長。

廣積由副總經理李家富介紹支援4螢幕、16螢幕輸出的電視牆數位看板播放系統，整合Intel Arria 10 FPGA提供多螢幕輸出視訊處理功能。系統支援iSMART智慧節能技術，提供開關機自動排程與電源恢復功能，硬體延伸顯示仿真能力可支援達4K/60Hz以上。

(時報資訊)