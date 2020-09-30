美股周二普遍收黑，台股今日在中秋四天連假前成交清淡，但多頭藉著拉抬台積電(2330)等大型權值股，集中市場開高走高，盤中一度大漲百點，並站穩12500點，本周周線確定可以翻紅，下周待量再攻季線。

美國在共和黨候選人、美國現任總統川普與民主黨總統候選人拜登的第一場電視辯論會即將登場之前，投資人縮手觀望，周二華爾街股市收低，結束連續3天的升勢。周二收盤，道瓊工業平均指數跌131.4點或0.48%，為27,452.66點。標普500跌16.13點或0.48%，為3,335.47點。那斯達克綜合指數跌32.28點或0.29%，為11,085.25點。

美股連3漲之後下跌，但費城半導體指數逆勢小漲，台積電ADR上漲0.07%；台積電今股價開低後翻紅，成為台股在中秋節連假前的撐盤主將。台積電周二收小跌0.5元至431元，在5日線及季線之上仍相對台股強勢，外資周二再買超2194張，累計連三天來買超7225張。

台積電預計將於下周四(10月8日)公布9月營收，並將於國慶日連假後，於10月15日(星期四)召開線上法說會，公布第三季財報以及第四季展望，外資預期第四季展望仍維持高檔。台積電今日再度成為台股撐盤主將，十月中的法說會也仍牽動台股多空發展。

台積電今早引領電子股上攻，金融股也在富邦金(2881)、國泰金(2882)聯袂向上，傳產的汽車像是和泰車(2207)續飆，以及原物料的台塑四寶股價穩健，大型權值股早盤走穩向上，帶動台股量縮走揚。另外，電子次族群則是以茂迪(6244)漲停帶領發光。

回顧周二，台股昨天收在12467.73點，上漲4.97點，成交值新台幣1535.85億元。三大法人合計賣超0.94億元，其中外資賣超7.05億元、自營商買超3.88億元、投信買超2.23億元。

台股上周大跌，且跌破季線，一周共計大跌642.71點，主要是台積電除息行情不如預期，上周台積電股價續探421元低點。上周五台股收盤為12232.91點，本周隨著美國可能制裁中芯，預期轉單效應，台積電股價止跌反彈，也帶動台股本周回穩反彈，目前指數回到12550點之上，相較上周五收盤12232.91點，已反彈逾300點。今日也收月線，8月31日，台股收盤為12591.45點，目前指數較上月底為小跌。

(時報資訊)