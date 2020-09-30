追蹤華爾街三大指數隔夜集體下挫，日經上午開低走低。另外由於美國總統大選辯論在亞洲時間周三上午進行中，多數交易員選擇觀望而不願投入風險交易。

周三日經225指數晨收跌29點或-0.12%，為23509點。東證一部指數跌7.1點或-0.43%，為1651點。

在川普和拜登的總統辯論會結束前，交易可能繼續呈現低迷，投資人正在權衡誰將較有可能獲得辯論以及11月的大選勝利。

三井住友信託研究員指出，目前看起來川普和拜登平分秋色，所以很難判斷市場將往哪一方移動。由於大家都在觀看這場辯論，所以不認為有多少人投入交易。人們最關心的是選舉公平性以及選舉如何進行。

延續昨日收漲，NTT Docomo上午再飆漲約20.8%，暫報3883日圓，為東證前30大表現最好的個股。Docomo的母公司昨日宣布，將以四兆日圓完全買回Docomo。NTT集團上午股價續下跌，跌1.9%，投資人不認為NTT能有效承擔該出價。

上午東京證交所主板總交易股數為4億股，過去30日的日軍交易量為11.4億股。

(時報資訊)