原訂9月舉辦之「台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)及台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)」受疫情影響，已宣布延期辦理，主辦單位為掌握原買主採購商機，推出了為期一週的線上活動「TaipeiPLAS數位週(TaipeiPLAS Digital Week)」，向全球買主介紹我國塑橡膠機械與製鞋機械產業，首播至今觀看及觸及已超過千次，迴響熱烈。

TaipeiPLAS Digital Week自9月21日起跑，內容包括CEO座談會、廠商專訪(Online Talks)與新品直擊(PLASpotlight)，9月29日壓軸登場的雙展聯合視訊採購洽談會(TTS Match)，共有來自12國買主與國內25家廠商洽談56場次，致力於使用廢漁網再生製造尼龍塑料的億薈塑膠代表表示，透過參與採洽會，能有效接觸新買主，開發循環經濟商機。參與洽談的印度Deusch Motocomp Pvt. LTD.買主表示不會受疫情影響將持續接觸台灣廠商，肯定台灣產品價值。

TaipeiPLAS數位週，首場「企業永續座談會－CEO直播對談」(CEO Panel)，邀請富強鑫執行長王俊賢、恩格爾機械總監胡毓航、世林機械副總林立及塑膠中心副總邱政文等循環經濟指標業者與外貿協會秘書長同台暢談全球塑橡膠限塑趨勢下最前驅的主題「循環經濟．永續發展」。廠商專訪(Online Talks)則邀請參展代表廠商長毅、鑫隆、哈鏌、承美、鴻綺、華嶸與壯鋼，向全球買主介紹創新及特色產品，與TaipeiPLAS及ShoeTech Taipei主辦團隊互動所激出的交流火花，該活動登上本次數位週最受歡迎的線上影片。貿協表示，相關影音內容皆已置於台灣專業展數位台TTS D’CHANNEL、展覽官網數位週專區及臉書粉絲頁，歡迎各界觀看分享。

(時報資訊)