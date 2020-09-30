華景電通(6788)今天向櫃買中心申請登錄興櫃，該公司主要產品為晶圓製程AMC防治設備、RFID整合派工系統，內銷占比82.32％，外銷17.68％。

該公司成立於2000年9月，為台積電(2330)設備供應商之一，獲得台積電最佳供應商獎，帆宣(6196)董事長高新明為董事之一。華景電送件時資本額3.16億元，2019年營收為6.64億元，稅前盈餘1.74億元，每股盈餘4.9元。

(時報資訊)

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