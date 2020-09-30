《店頭市場》華景電通送件登錄興櫃 11:252020/09/30 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華景電通(6788)今天向櫃買中心申請登錄興櫃，該公司主要產品為晶圓製程AMC防治設備、RFID整合派工系統，內銷占比82.32％，外銷17.68％。 該公司成立於2000年9月，為台積電(2330)設備供應商之一，獲得台積電最佳供應商獎，帆宣(6196)董事長高新明為董事之一。華景電送件時資本額3.16億元，2019年營收為6.64億元，稅前盈餘1.74億元，每股盈餘4.9元。 (時報資訊) #帆宣 #台積電 #系統 #華景 #電通 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》華為禁令纏身 美光展望愁 09:432020/09/30 財經 搶百億市場 永豐實正隆厚磅開戰 04:102020/09/30 證券．權證 TSG首創鋼鐵業共享經濟 創雙贏 04:102020/09/30 產業特刊 《半導體》台積電含銅廢液再生技術 年創逾億元綠色效益 10:342020/09/30 財經 TWS熱賣 概念股重啟攻勢 04:102020/09/30 證券．權證 中市府推動宜居建築 宜居陽台讓都市叢林變花園 00:502020/09/30 生活 《人氣排行TOP10》擺脫舊宅味！老宅質感變身超吸睛美型風格宅 00:092020/09/30 居家生活 英特爾聯手8家將 攻物聯網 04:102020/09/30 財經要聞 《台北股市》開高15.92點 鴻海續撐場 09:562020/09/30 財經 1分鐘讀財經》台美今宣布簽署MOU 合搶新南向基建 08:222020/09/30 財經 財經熱門新聞 全球央行死命印鈔 謝金河爆30年前這一幕重演 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 要聞 美國總統辯論表現 分析師形容有如「K.T.V.」 - 財經 - 工商 恆大債務風暴 陸國務院擬出手拯救 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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