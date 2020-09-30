國民黨文傳會上午開記者會。(黃福其攝)

國人關注何時可施打新冠肺炎疫苗，國民黨今天舉辦「疫苗問題一籮筐、人民沒信心；52億預算說不清、政府偷渡小金庫？」記者會，批判政府在紓困防疫特別預算中，以18個字偷渡52億8361萬5千元，平均每字2.9億餘元，要求政院交代清楚，並撤換主計長朱澤民。衛福部長陳時中要多吃豬睪丸，讓自己變聰明，別再說「台灣人氣質可以打敗病毒」的蠢話。

文傳會主委王育敏說，這次特別預算中藏有說明楚科目的52.8億多，先前立委賴士葆委員質疑此為行政院長蘇貞昌小金庫，主計長朱澤民及蘇揆還栽贓是賴士葆看錯，後來不但證明確有此筆預算，且編列用途不清，蘇揆與主計長是否應道歉？陳時中說該預算要用來購買疫苗，但疾管署早已編列135億元買疫苗預算，為何重複編列？另編列52 億依據為何？

政院預算書「因應疫情變化，辦理相關防治所需經費」等18個字，就要 52.8億元，每字2.9億餘元。（黃福其攝）

她說，「因應疫情變化，辦理相關防治所需經費」等18個字，就要 52.8億元，每字2.9億餘元，連民進黨立委劉建國都看不下去，此項已違反預算精神，政府不能濫用人民信用，編不清不楚的預算科目，政院及衛福部有必要向國人交代清楚。這次特別預算遭濫用已有前例，農委會編700多萬元辦炒蛋比賽即是一例，立院日後審這52.8億，要附帶決議須清楚交代用在哪裡才能動支。

副主委王鴻薇說，52億可支應全國3／1學童營養午餐，其實政府已有第二預備金作為官員小金庫，支應沒編到預算的項目，但這52億果真是「特別」預算，成了蔡政府首開惡例，在特別預算中納入準備金，未來的各項特別預算都可能藏有用途不明的經費。先前蘇揆及主計長朱澤民還栽贓說是賴士葆看錯，酸賴該換眼鏡，現在出包了，蘇揆該撤換亂編預算的朱澤民。

副主委黃子哲也說，蘇揆在去年總預算報告就說進黨會守財政紀律，且22年首次達到財政平衡，如今的52.8億證明說法破功。蘇揆剛宣布明年軍公教不調薪，要大家共體時艱、忍耐諒解，卻寫了連綠委都不知要用在哪裡的52億空白支票，要大家如何共同時艱？蘇揆最近搞不清狀況的事很多，連食安會報從去年6月後就沒開都不知道，相當走鐘。

黃子哲還說，衛福部長陳時中對於新冠肺炎疫苗取得，先指有9支疫苗進入第三期臨床試驗，且是COVAX平台的優先疫苗；後來又發現，陳時中提及僅兩支英美疫苗在COVAX平台，另外7支疫苗並不在平台上。對於已簽約的疫苗，陳時中身為防疫指揮官尚且掌握不清，讓國人對未來是否能順利取得合格疫苗深感憂心。

此外，在立院被問到若疫苗搶輸他國，陳時中竟稱「若國外安全，台灣沒買到，情況也會比現在好，因為國外民眾都打過疫苗了，境外移入個案也會減少。」陳時中無厘頭式發言，是否在為未來搶不到疫苗的可能情形先打預防針？照陳時中的神邏輯，台灣何需搶疫苗？只要持續封鎖邊境，等世界各國都打了疫苗，台灣全民自然也安全了，完全不用顧及開放過晚衝擊經濟的問題！

黃子哲強調，瘦肉精美豬從「打死都要擋」變「打死都要開放」，讓人不相信民進黨政府有誠信，尤其疫苗攸關國人健康，若未來亟需疫苗又買不到國外疫苗，難道仍堅持不用安全的大陸疫苗？陳時中該如他自己所說，多吃豬睪丸讓自己聰明點，少唱歌、作秀，更不要再胡言亂語、荒腔走板，再說出類似「氣質可打敗病毒」的蠢話。

(中時 )