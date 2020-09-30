鄧姓員警被妻子持剪刀剪傷下體，所幸及時送到醫院救治，復原狀況良好。（胡健森攝）

在宜蘭縣政府警察局蘇澳警分局任職的鄧姓員警，27日上午輪休在家中補眠時突然感覺到下體一陣劇痛，原因是其妻拿著剪刀朝著命根子「下狠手」，所幸鄧員身上還穿著內褲保護，只被剪到包皮部位，其妻則在行兇後隨即前往附近派出所報案，鄧員也即時被送到醫院救治，住院一天之後隨即順利出院。

據了解，鄧員與李姓妻子平時感情不睦，加上當天李女情緒不穩，竟趁著鄧員輪休在家熟睡之時「痛下殺手」，且在利刃剪傷丈夫的命根之後，還將剪刀直接往鄧員的左膝部用力插了下去，隨即出門前往住家附近的派出所報案，並請員警協助叫救護車協助。

救護人員趕至現場時，只見躺在床上的鄧員痛苦不已，床鋪則沾滿了嚇人的鮮血，救護人員趕緊將鄧員送醫救治，所幸傷勢不算太嚴重，經過醫生治療縫合並住院一天之後，便能出院返家休養。

對於這起妻子傷害丈夫的事件，鄰居及友人議論紛紛，但當事人三緘其口，鄧員也未對妻子提告，並且在住院治療時還特別與院方簽訂保密契約，因此對於傷勢以及救治過程，醫院完全封口，使得整起案件顯得更加耐人尋味。

(中時 )