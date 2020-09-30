香甜可口的蜂蜜水竞不是每個人都能喝！香港養生資訊平台「CheckCheckCin」指出，有兩種人就不太適合喝蜂蜜水，恐會引發喉嚨不適、胃脹及腹瀉，並進一步透露與蜂蜜有關的「8大注意事項」。

香港養生資訊平台「CheckCheckCin」在臉書上表示，秋天不少人愛喝蜂蜜水，從中醫的角度來看，蜂蜜確實事潤燥恩物，它的屬性平和，具有補脾潤肺、潤腸和解毒的功效，且若保存得當，蜂蜜不太會變質過期。

粉專「CheckCheckCin」指出，屬於濕熱或痰濕體質則不適合飲用，因為蜂蜜會引致痰多而阻塞喉嚨，引起喉嚨不適；而蜂蜜有輕瀉的作用，脾胃虛弱的人飲用，恐會容易出現胃脹及腹瀉的症狀。

粉專「CheckCheckCin」也分享「飲用蜂蜜的8大注意事項」：

宜：

1.蜂蜜最好用60度以下的溫水沖泡

2.能潤腸通便舒緩便秘症狀

3.每日一茶匙

4.儲存在乾爽陰涼處即可，不用放入冰箱裡面

忌：

1.用金屬器皿及匙羹存取

2.一歲以下嬰兒不宜

3.容易腹瀉者不宜

4.空腹飲用

(中時新聞網)