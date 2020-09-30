恒大債務問題引來各界關注，據外媒報導，大陸國務院副總理劉鶴主持的金融穩定發展委員會，亦有討論恒大債務問題，大陸中央對恒大的債務挑戰達到震驚的程度，但未有作出任何決定是否干預。

據悉，一些監管部門在考慮一些解決方法來限制風險，例如引入國有企業持股恒大，或是批准恒大汽車擬議中的A股上市計畫等。

報導指出，討論強調了恒大的債務挑戰令政府高級官員感到震驚的程度。恒大債務網路複雜，其中包括對全國各地銀行、影子銀行和個人投資者的880億美元欠款。恒大還通過全球債券持有人借入了350億美元，並收到了逾200萬名購房者的期房首付款。

29日晚間恆大發布重大消息，中國恆大與持有恆大地產總額人民幣（下同）1,300億的戰略投資者進行商談，已於9月29日和持有恆大地產總額863億元的戰投簽訂補充協議，同意不要求進行回購並繼續持有恆大地產權益，且在恆大地產股權保持不變，而餘下的437億元戰投處於商談完畢正辦理手續或還在商談中。

在與戰投簽約儀式上，恆大集團董事局主席許家印與蘇寧控股董事長張近東、正威國際董事局主席王文銀、廣田控股董事長葉遠西、安信信託董事長邵明安、嘉寓集團董事長田家玉等全體1,300億元戰略投資者高管出席簽字儀式。

(工商 )