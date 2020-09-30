總統蔡英文突襲宣布開放進口含萊克多巴胺美豬，家長憂心流入校園營養午餐！台中市議員黃馨慧表示，學校午餐吃最多的就是豬肉，政府強調「零檢出」或「使用國產豬」立意雖好，但到底要如何把關？萊克多巴胺美豬如何能不進入校園？學校除了一年1或2次抽驗外，營養午餐加工或調理製品要如何把關？要求市府盡速「說清楚、講明白」！

黃馨慧指出，行政院長蘇貞昌狡辯，為了防美豬進校園，採「3章1Q」國產食材。但事實上，營養午餐「3章1Q」、從2016年就開始推動，屬於鼓勵性質，應並未規定學校必須採用國產肉品。

黃馨慧說，政府強調美豬要「落實源頭管理」，到底要如何落實？目前肉品來源、都是源頭說了算，團膳業者和一般家庭主婦一樣，採購也只能看包裝標示，完全沒保障。不幸出事，首先是團膳業者承擔賠款道歉，等追究到源頭，事涉商業交易機密，政府會不會無法公開交易資訊？

黃馨慧表示，營養午餐食品生產加工程序五花八門，加工豬肉經過裹粉、油炸、醃漬等工序，再製成各種食材，包括香腸、貢丸、獅子頭肉丸與甜點等半成品食材，再二度加工後出現在營養午餐裡，如何標示產地？加工品經過層層烹煮後，自主或加倍抽檢、恐也很難檢驗出是否含萊克多巴胺。

黃馨慧說，營養午餐強調「零檢出」或「使用國產豬」立意雖好，但市府要如何把關？萊克多巴胺美豬如何能不進入校園？學校除了一年1或2次抽驗外，營養午餐加工或調理製品要如何把關？

黃馨慧強調，明年1月1日以後，從總統、院長、部長、盧市長到曾局長，誰能保證營養午餐所有食材，一定完全使用國產豬？政府做了哪些預防措施？家長有權利知道這些問題，黃馨慧要求市府「說清楚、講明白」，立即公布「源頭管理」、「產地標示」、「抽驗力度」與「抽驗量能」詳細配套措施！

(中時 )