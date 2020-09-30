汐止警方公布建議替代道路路線，呼籲民眾提早規劃路線。（汐止警分局提供／許家寧新北傳真）

前總統李登輝10月7日將安葬新北五指山國軍公墓，為讓奉安典禮活動順利舉行，警方宣布6日、7日上午6時起至中午12時，針對會場周邊及奉安車隊路線進行「全線管制」及「彈性管制」，除居民、大眾運輸與必要通行者，不予通行。

汐止警分局表示，全線管制範圍為新北市汐止區汐萬路三段、長青路（老爺山莊拱門前路口至軍人公墓入口處）、萬溪產業道路（風櫃嘴至軍人公墓入口處）等路段，將於10月6日（二）及月7日（三）上午6：00至12：00，進行預演及正式管制，除居民、大眾運輸與必要通行者，禁止進入。

李登輝7日安眠五指山，警方6日將先行預演，兩天上午6：00至12：00將進行交通管制。。（汐止警分局提供／許家寧新北傳真）

彈性管制路段則擴大至新北市汐止區汐萬路一段、汐萬二段（含周邊道路100公尺範圍）、長青路（台北市內湖入轄處至老爺山莊拱門前路口止），全線將進行「彈性管制」，彈性管制時間同為10月6、7二日上午6：00至12：00止。

李登輝的奉安車隊抵達前及返程時均實施重點全程管制，管制時段人車禁止通行，管制範圍為汐萬路一、二、三段沿線及周邊約100公尺範圍道路，重點管制時間來程上午8時至9時、返程10時至11時，將視實際情形彈性調整。

警方預估，6、7日上午7時起至10時止為上班尖峰，汐萬路一、二段及周邊康寧街、新江北路、大同路、長江街及禮門街等交通較為壅塞，管制措施勢必長時間影響周邊交通，呼籲用路人提早做好交通規劃，適時避開管制路段及時段，並配合交管人員指引。

(中時 )