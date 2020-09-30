陳嘉寶分享穿搭秘訣。（圖／翻攝自anjaylia IG）
陳嘉寶分享穿搭秘訣。（圖／翻攝自anjaylia IG）
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這兩星期不斷的收到很多訊息，大家不約而同都在問我同幾個問題:1. 在過去幾個月，你是如何把Eliana給藏起來的？2.如何做運動保持身形 ；3.飲食餐單... . 今天先給大家破解一下問題1吧！就是，我到底是如何在過去幾個月把Eliana 好好藏起來呢？答案很簡單，就是穿著！第一，為了漂亮，為了不浪費，我都在穿自己之前一直在穿的衣服。我想大家衣櫥袖或多或少都有oversize 、娃娃裝，或是boyfriend style 的衣服吧！我就一直在穿那些，有時候找不到合適的就乾脆去翻黃先生的衣櫥，來個husband shirt / tee look。 . 第二，善用顏色和印花：你會發現，黑色具有你意想不到的神奇魔力！而印花也是很好的保護色。 . 第三，善用layering。你會發現適當的在寬鬆的恤衫或是小背心、T恤外加一件可能比平常大半號或者1號的外套，會有很不錯的效果。 . 第四，用手袋或是飾物為造型點晴。大家有沒有發現，很多時候第一時間映入我們眼簾的，都是帽子、手袋、款式精緻的飾物如眼鏡和項鏈...所以，為造型精心撘上配飾，是很能把其他人的注意力轉移的。話說，就在七個月的時候，我外出吃飯，有個女生一直不由自主的盯住我下半身，我不禁想她是不是發現了Eliana...後來，她終於忍不住過來指著我大腿上的手袋跟我說:「這款式的很美！是最新一季的吧？好好看！」... . 也許你會問，為什麼要把Eliana 藏起來呢？其實一開始真的沒有刻意，覺得如果有人發現才算吧。反正我都不會公開紀念照甚麼的。但沒想到就算到了六個月一直在工作都沒人發現，就乾脆挑戰一下，到最後給大家一個驚喜好了。反正不論有沒有人知道，我都不會改變自己的穿衣風格... . 或許你會覺得我能利用穿撘把Eliana 收好是因為她很小，但老實說，她對比起我的身形來說，比例一點也不小。單憑她一出來接近七磅的體重就知道了(本人之前體重大概就在100磅左右徘徊）。 . 這一篇很長不好意思。希望能滿足大家的好奇之餘，更重要的是能幫到一眾私訊我，想要建議的女生們吧！ . 以下給大家一些只調校了光暗和顔色的照片作參考吧: . 圖一:7 months ； 圖二:8 months ； 圖三: 9 months； 圖四: 8 months ； 圖五: 8 months 圖六: 6 months； 圖七: 6.5months ； 圖九：7months ； . #運動和飲食篇之後再給大家分享 #因為很長 #請給我時間 #請叫我收藏高手 #穿撘的藝術

陳嘉寳Anjaylia chan（@anjaylia）分享的貼文 於 張貼

30歲香港女星陳嘉寶氣質脫俗，被封為文青女神，她曾演出《女人俱樂部》、《殭》，3年前她和滑水教練兼初戀情人黃頌祈結婚，去年初生下一女，常在IG曬美照的她，本月20日無預警宣布已順利誕下二女兒，但先前她並未公告懷二胎，讓許多人傻眼，昨(29日)她再分享藏肚秘訣。

陳嘉寶去年1月生下大女兒Hosanna，本月20日她突然又曬出小寶寶照片，宣布二女兒Eliana平安到來，但從年初起她便如往常常分享自己身材纖細、露出修長美腿的照片，突然宣布又當媽，讓網友都直呼不科學。昨她則說，收到很多人問這段期間是如何看起來像沒懷孕的，首先第一是穿著，為了不浪費，她開始去撿過去的娃娃裝、大尺碼衣服來穿，偶爾甚至會翻老公衣櫃，搶先生的衣服穿。

其次，陳嘉寶說要善用顏色和印花，黑色是最好的保護色，大印花也很不錯，第三剪裁也很重要，大半號或一號的外套非常顯瘦，最後則是適當用包包和飾物轉移注意力，「多時候第一時間映入我們眼簾的，都是帽子、手袋、款式精緻的飾物如眼鏡和項鏈...所以，為造型精心撘上配飾，是很能把其他人的注意力轉移的」。

陳嘉寶說，自己懷7個月身孕時，有次外出吃飯有個女生一直盯著她下半身，讓她一度以為被發現懷孕，後來對方其實是跑來問她新包包去哪裡買的，「也許你會問，為什麼要把Eliana 藏起來呢？其實一開始真的沒有刻意，覺得如果有人發現才算（認）吧」，而女兒Eliana約重7磅，跟她相比一點都不小，但善用穿搭也能當美媽媽，讓網友直呼受用。

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(中時新聞網)

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