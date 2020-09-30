陳嘉寶分享穿搭秘訣。（圖／翻攝自anjaylia IG）

30歲香港女星陳嘉寶氣質脫俗，被封為文青女神，她曾演出《女人俱樂部》、《殭》，3年前她和滑水教練兼初戀情人黃頌祈結婚，去年初生下一女，常在IG曬美照的她，本月20日無預警宣布已順利誕下二女兒，但先前她並未公告懷二胎，讓許多人傻眼，昨(29日)她再分享藏肚秘訣。

陳嘉寶去年1月生下大女兒Hosanna，本月20日她突然又曬出小寶寶照片，宣布二女兒Eliana平安到來，但從年初起她便如往常常分享自己身材纖細、露出修長美腿的照片，突然宣布又當媽，讓網友都直呼不科學。昨她則說，收到很多人問這段期間是如何看起來像沒懷孕的，首先第一是穿著，為了不浪費，她開始去撿過去的娃娃裝、大尺碼衣服來穿，偶爾甚至會翻老公衣櫃，搶先生的衣服穿。

其次，陳嘉寶說要善用顏色和印花，黑色是最好的保護色，大印花也很不錯，第三剪裁也很重要，大半號或一號的外套非常顯瘦，最後則是適當用包包和飾物轉移注意力，「多時候第一時間映入我們眼簾的，都是帽子、手袋、款式精緻的飾物如眼鏡和項鏈...所以，為造型精心撘上配飾，是很能把其他人的注意力轉移的」。

陳嘉寶說，自己懷7個月身孕時，有次外出吃飯有個女生一直盯著她下半身，讓她一度以為被發現懷孕，後來對方其實是跑來問她新包包去哪裡買的，「也許你會問，為什麼要把Eliana 藏起來呢？其實一開始真的沒有刻意，覺得如果有人發現才算（認）吧」，而女兒Eliana約重7磅，跟她相比一點都不小，但善用穿搭也能當美媽媽，讓網友直呼受用。

(中時新聞網)