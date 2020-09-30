兩岸局勢緊張，「徵兵」成為不少民代熱議話題。國民黨前副祕書長蔡正元今天主張政府成立「公職人員優先參戰部隊」，現在馬上集訓，但公職高薪照常領，且在五指山軍人公墓優先安排，以表尊榮，更激勵參戰士氣。

蔡正元在臉書表示，台海局勢日趨緊張，台灣軍中又緊張又繁忙，連國道六號都拿來演習。但另外一方面，各地旅遊景點處處爆滿，後備軍人點召比例偏低。

他說，有男男女女的民意代表為了表現自己的積極勇敢，公開主張恢復徵兵制，而且男男女女都要徵兵。問題是徵兵制在法律上只針對20歲剛要當兵的人，無法針對當替代役和不當兵的人，像對林飛帆、林昶佐、黃國昌等人就沒有用處；還有公職人員和高階公務員，在法律上遇有戰爭，也不用當兵上前線。所以這些人主戰，都是死別人小孩，自己不會死。

蔡正元指出，這個法律很少人知道，最好的辦法是修改法律，準備戰爭先設立「公職人員優先參戰部隊」，把主張徵兵和戰爭的民代和公務員，尤其是要「戰到一兵一卒」的人，以及執政的民進黨全體幹部，不分男女年齡全部強徵入伍，包括當過替代役和不當兵的民代，守護各地攤頭迎戰登陸武力。

蔡正元強調，這個「公職人員優先參戰部隊」現在馬上集訓，但公職高薪照常領，而且在五指山公墓優先安排，以表尊榮，更能激勵參戰士氣。

(中時 )