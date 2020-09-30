日前促轉會主張，過往威權統治時期做成的300多號大法官解釋中，部分解釋對當時威權體制下法律秩序的鞏固極具重要性，因此要求司法院將其中9份解釋的相關檔案列為政治檔案並移轉，今天促轉會主委楊翠透露，今年9月司法院已主動認定這9份是政治檔案，並預計於11月移交給檔案局。

另外司法院在提供檔案給促轉會時將人名遮掩，理由是要保障評議祕密的核心價值，所以不揭露個別法官姓名，但促轉會要求應移除遮蔽。對此今天立法院司法及法制委員會上，國民黨立委鄭麗文認為，這是重大憲政民主爭議，促轉會作為轉型正義執行單位，希望未來不要成為別人要轉型正義的對象，行使職權過程中更要倍加小心，她從不知道民主機制中有機關可以要求任何機關、要別人配合，促轉會沒有任何理由破壞司法獨立精神，如果連大法官都要聽促轉會的，所有她唸過的民主原則都要丟垃圾桶了。

國民黨李德維也質疑，司法院提供檔案但不揭露人名，到底對於解讀檔案的效果上有多大影響？楊翠回稱，司法院提報是政治檔案了，依法就要開放。但國民黨立委葉毓蘭質疑，促轉會連林宅血案線民姓名都可隱藏了，促轉會本身也是選擇性開放。

不過民進黨與時代力量都支持促轉會作法，民進黨立委鄭運鵬認為，有些司法院的人員都可能要再接受轉型正義教育了，當年大法官服務威權的狀況明顯，不能用今日觀點看司法院評議，司法院本就保守，所以才會想保護過去服務威權的大法官的姓名。民進黨立委范雲也認為，公開姓名才能完成大法官的轉型正義。

時代力量立委邱顯智也說，司法院反對公開法官姓名時呼籲外界要體會法官當時走固的路，但就是要先知道法官是誰，才能體會他們過去走的路。

(中時 )