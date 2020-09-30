南韓女團Dreamcatcher日前在直播平台上開啟直播與粉絲們互動，沒想到卻有酸民亂入並直接對著老么成員佳泫嘲諷「長得像很醜的老鼠」，讓另一名成員始娟忍不住衝到鏡頭前，霸氣回嗆該名網友，讓粉絲們一片叫好。

Dreamcatcher在2017年成軍之前曾以5人女子團體「MINX」出道，後來經過改組後成為不僅增加為6名，也改了團名重新出發。而8月17日發行新單曲《BOCA》的她們，以重節拍的個性舞曲受到大批網友喜愛，人氣逐漸打開。

在 Instagram 查看這則貼文 DREAMCATCHER JAPAN OFFICIAL（@jp_dreamcatcher）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 上午 4:31 張貼

她們也像其他女團一樣積極經營IG及直播平台VLIVE，與粉絲們互動，沒想到在前幾日的直播聊天中(影片20:00處)，突然闖入一名網友留言指著21歲的老么佳泫罵「長得醜」還有人曾直接對她說「長得像很醜的粉紅色老鼠」，讓24歲成員始娟氣到忍不住衝向鏡頭狠瞪，並直嗆「不是臉上有洞就叫做嘴巴」、「她可是我們疼愛的佳泫」，回頭抱住妹妹給予安慰。

女團Dreamcatcher直播遭罵醜 成員始娟霸氣「回嗆一句話」完勝酸民（圖／vlive）

網友看了紛紛大讚她「是個暖心的好姊姊」、「就是要這樣教訓酸民」、「有些人就是這麼沒教養」、「太爽了！」、「真想看看那個人長怎樣」、「有病的人真的很多千萬別往心裡去」；直播片段也被流傳到推特上轉發，引起網友熱烈討論。

(中時新聞網)