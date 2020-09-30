宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船「新凌波236號」，27日在釣魚台西方約12浬處作業時，遭日本海上保安廳巡邏艦「KURIMA」（PS32）驅離，過程中擦撞「新」船船艏，造成「新」船右舷裂損，緊急向漁業電台求援後，還一度失聯，所幸最終人船未遭日方扣押，船上共7人均安；此案是近年日本對我方漁船最嚴重的衝突事件。國民黨立委陳以信質詢，不僅外交部長吳釗燮態度飄忽，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙除了表示目前究竟誰撞誰「各說各話」，更吐出「日方是這麼認為」一語，讓網友心寒道：「為什麼不譴責？因為還沒找到好劇本甩鍋給阿共吧！」

陳以信28日就此事質詢，釣魚台海域爭議再起，究竟撞船地點是12海浬還是15海浬？吳釗燮表示：「應該不是15海浬。」陳提醒：「那是在作業，那是在移動當中喔！」吳強調：「目前處在一個我們必須要去釐清事實的這個結果。」陳質疑：「你現在說要釐清事實，日方衝撞我們的船是事實，有什麼事實可以合理正當化他們的衝撞？」吳則立刻指示郭仲熙上台報告。

郭仲熙表示，目前狀況是「各說各話」。陳以信質疑：「有7條人命在上面，這個衝撞是有可能會船進水會沉船，7條人命說不定昨天下午就沒了耶！」郭則表示：「這個衝撞啊，到底是哪一邊衝哪一邊、撞哪一邊，現在各說各話。」陳痛批：「你要小心喔！你的意思是說我們漁船撞人家。」郭當即回道：「日方是這麼認為。」

至於台日關係協會目前與日方交涉如何？吳釗燮表示，事發後就跟日本提出「非常明確的關切」。陳以信追問：「是不是嚴正交涉？」吳回道：「跟他們提出關切。」不敢強硬力挺台灣、向日方究責的態度，讓陳忍不住痛批：「釣魚台我們有主權宣示在那邊，12海浬是在邊緣，老實說它那時候漁船都在收網了！」吳靜默一會兒後，再度重申，必須要去釐清事實與責任到底在哪。

質詢一出，迴響熱烈。臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」發表文章《我們的外交部站在哪一邊？》寫道：「我們的外交部一直為日方說話，那意思是我們的漁民說謊嗎？日本大哥哥完全不理基隆艦，難道基隆艦也說謊嗎？為了舔日，不顧國人的性命，這就是我們外交部所為嗎？為什麼不譴責？因為還沒找到好劇本甩鍋給阿共吧！根本不想協尋駐日代表了，因為他就在有跟沒有之間。」

(中時新聞網)