根據美國證券交易委員會周二公布的文件，蘋果公司執行長提姆．庫克（Tim Cook）已獲得他自2011年以來最大一筆股票授予，到2025年將提供庫克大量的蘋果股票。

庫克的工作合約將於2021年到期，蘋果董事會為了鼓勵庫克留任，提出優沃的股票獎勵方案，根據其中一項方案，庫克將獲得33萬3,987股的限制性股票，自2023年起，以年度為基礎分三次配發。

而在另一個與蘋果股價表現有關的方案中，庫克在2023年還將額外再獲得33萬3,987股蘋果股票，如果庫克達到與蘋果股價表現有關的目標，這個配股數可能倍增，但如果蘋果股價表現不佳，庫克在這部分也可能不會獲得任何股票獎勵。

如果蘋果持續表現良好，到2025年，庫克將獲得100萬1,961股蘋果股票，類似於他在2011年擔任執行長後不久所獲得的100萬股贈予。按照周二收盤價114.09美元估算，庫克可收到之最大股數的價值達到1.14億美元。

蘋果董事會發布聲明表示：「提姆帶來無與倫比的創新、專注於他作為執行長的角色，並展現出何謂以價值與誠信領導公司。將近十年來，我們將首次提供提姆一筆新的股票獎勵，以表彰他出色的領導能力，以及基於他將繼續努力，我們對蘋果未來的高度期待。」

蘋果的股份是庫克擔任執行長的主要薪酬，儘管他也收到薪資與年度獎金。庫克在2019年獲得300萬美元的薪水與767萬美元的獎金，但在加計股票後，庫克的收入超過1.25億美元。根據主管薪酬公司Equilar提供的數據，自2011年庫克擔任蘋果執行長以來，其薪酬總額已經超過9.635億美元。庫克曾在2015年表示，他計畫將自己的財產捐贈給慈善機構。

(時報資訊)