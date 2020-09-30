憂供應減，國際鐵礦石價連漲4日；因於2015年及2019年，巴西礦場淡水河谷(Vale)兩度大壩潰堤造成人員傷亡，法院裁決將關閉位在米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)的Viga選礦場，此舉會使鐵礦石每日產量減少1.1萬噸，因此市場擔心供應量下降，進而拉抬國際鐵礦石連續4日上漲。

分析師表示，供應的中斷能提供鐵礦石價格短期支撐，另外預計中國市場10、11月對螺紋鋼需求保持強勁，但其鐵礦石庫存仍在高位，因此未來走勢還需要觀察。

周二(29日) 62%國際鐵礦石價約漲0.9%；65%國際鐵礦石價約漲0.6%；58%國際鐵礦石價約漲1.2%，皆自上周三(23日)近1個月低點反彈，為連4個交易日上漲，其中62%與58%累計漲幅逾2%。

上海期交所螺紋鋼上漲0.1％，不銹鋼下跌0.4％；大連期交所焦煤上漲1.6％，焦炭上漲2.3％。(商品行情網)

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