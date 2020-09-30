台科大工管系博士生李應豪(中)、碩士生陳畯宏(左)等台科大學生，一起參與先期研發，協助業界解決問題。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大和撼訊科技攜手合作成立「撼訊台科大智慧製造實驗室」，在校園內打造高階顯卡的彈性組裝產線，共同研發工業4.0時代所需技術，透過深度學習和人機協作，讓機器人更聰明，達到少量、多樣、彈性的組裝模式，促進產業升級轉型。

「撼訊台科大智慧製造實驗室」由台科大工業管理系特聘教授王孔政協同工管系師生團隊，共同打造高階顯卡光學檢測的彈性組裝系統，藉由台科大的研發與技術能力，將產業所需的自動化光學檢查系統，透過深度學習、影像辨識、系統整合及人機協作，讓機器人更聰明，使產線更有彈性、效率更高、更安全。

台科大團隊在產線導入深度學習，讓機器能夠精準地做多面向的表面瑕疵檢查，檢測螺絲是否鎖緊、有無表面刮痕與撞傷。同時，透過視覺技術，了解操作業員的習慣，讓機器人可以隨著人的身高自動調整手臂高度與角度，並且控制安全距離，確保安全防撞。

台科大工業管理系特聘教授王孔政表示，彈性組裝線重視系統整合及優化。在實務上顧客的需求會一直變動，必須要能優化即時重新排程，才能快又有效率並達到準時交期。對學生而言，深度學習是一個技術門檻，由於每台機器都不同，有著不同的程式語言，同學們需要將不同機器整合在一起，會比較困難複雜，更需要具備演算法、設備與軟體整合的能力。

參與研究的台科大工管系博士生李應豪，負責人機協作的研發。李應豪表示，為了讓產線作業更安全，機械手臂會量測與人之間的安全距離，當人靠近機器時，機械手臂會減速甚至自動停止，且同時為了減少作業時造成的疲勞，機械手臂亦會配合人的身高調整位置及角度以供人更有效率的操作，這項技術除了需要系統整合的能力，也要懂得操作深度相機程式，才能把相機和機器人整合起來，未來只需要一個操作員搭配機器人作業，就可以取代原本多個操作員的工作，機器變得更聰明，人與機器的配合度也更好。

台科大工管系碩士生陳畯宏則是參與光學瑕疵檢測模型建立及自動化系統整合研發。陳畯宏說，光學瑕疵檢測是透過蒐集上千張的照片資料，標示出瑕疵，再藉由深度學習讓演算法辨識出撞傷、刮傷、螺絲狀態。在實作過程中遇到很多困難，有些不見得有現成資料可以參考，得自己嘗試錯誤，慢慢修正，也學會在遇到問題時，利用系統化的方式，有效率地找出解決方法。

台科大校長廖慶榮表示，撼訊科技是台科大校友企業，與台科大已進行多項產學合作技術，內容涵括區塊鏈與物聯網融合、資訊安全、自動化製造流程優化以及AOI影像辨識應用等，今年台科大再針對專業顯示卡製造面臨的產業需求，由老師帶領研究生一起投入先期研發，協助業界解決問題。

撼訊總經理陳劍威表示，中美貿易戰及新冠肺炎將重組全球化供應鏈，對台灣既是危機也是轉機，現今在地化生產需求將大幅提昇，對於智慧化及少量多樣生產模式需求更為迫切，然而多數中小企業受限於營運規模，往往缺乏足夠資源進行智慧化生產所需的客製化生產、影像辨識、自動化製造、數據分析模型開發整合等技術研發及轉型工作。因此，撼訊科技希望透過台科大研發能量整合業界的實務需求，發展適合中小企業的智慧製造營運模式及相關技術。

(旺報 )