在立法院成立修憲委員會前夕，民進黨「正國會」的立委今天公布修憲草案，包括將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」、明定中華民國領土範圍為憲法效力所及地區、實質廢省等內容。綠委陳亭妃強調，此次並未觸及更改國旗、國歌、國徽，更無涉及統獨議題，不希望統派對他們戴帽子。

在民進黨通過《正常國家決議文》屆滿13周年之際，民進黨「正國會」的立委上午公布「憲法增修條文部分條文修正草案」，內容包括將憲法前言中的「為因應國家統一前之需要」，改為「為因應國家發展之需要」；第4條「中華民國領土，依其固有疆域」，改成「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」。

綠委陳亭妃表示，從總統直選後，台灣就是主權獨立國家，每次談到修憲，統獨就被放大討論，屢被戴帽子，因此此次所提的修憲版本，絕無涉及統獨議題，而是希望讓國家邁向正常國家化。

陳亭妃強調，此次並沒有涉及更改國旗、國歌、國徽等討論，這部分應以法律明定之，不受憲法第6條的限制，不希望統派給他們戴帽子。

綠委陳歐珀指出，目前有很多非我國實際管轄，凸顯憲法荒謬、自我感覺良好，變成對外發展國際關係的障礙，我宣稱涵蓋整個中國，就算不被中國打壓，但中國不可能支持我們，而國際上認同中國是由中共代表。

另外，此修憲版本也提到「實質廢省」，並納入現行的六都地方制度運作；經濟、科學技術及資通訊科技的應用，應避免境外敵對勢力的干預；另強化國家應優先以「台灣」之名義，進行涉外事務，參與國際活動。

由於綠委蔡易餘日前曾提出類似的修憲案，後來無疾而終，詢及此次黨團是否有共識，陳亭妃說，這次所提版本非修正單一條文，而是完整的修憲草案，希望未來能送入修憲委員會討論。

(中時 )