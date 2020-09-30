歐陽娜娜事件引起台灣官方關切和網友圍剿，歸根究底，還是身份認同的問題。從台灣民眾的角度來看，認同「中華民國」是很自然的一件事。大陸國台辦發言人馬曉光今天上午在例行記者會中回應本報記者提問時表示，圍繞台灣青年、台灣藝人來大陸發展方面出現的一些情況，問題癥結不在所謂的「身份認同」，而在於民進黨當局要不要兩岸交流合作，這是一個根本的問題。

馬曉光表示，兩岸存在著政治隔閡，但是不妨礙兩岸同胞都以做中華民族、炎黃子孫和中國人而自豪。這些年來是誰在台灣和中國、台灣和中華民族之間製造割裂，誤導台灣民眾，事實非常清楚。造成這些問題的責任是島內一些政治勢力，而不在大陸。

本報記者提問，對大陸來說，從1949年中華人民共和國成立後，取代了孫中山先生在1911年建立的中華民國。「中華民國」這4個字，又是長期以來兩岸的心結。而弔詭的是，大陸一方面不承認「中華民國」政府的地位，但另一方面又不允許台灣改掉「中華民國」的稱號。大陸當局在面對「中華民國」這4個字的時候，究竟是什麼樣的態度？

馬曉光強調，1949年以來，兩岸關係的事實和法理都證明，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整沒有分割。這不僅見之於大陸的法律，也見之於你們的規定。現在台灣的一些「台獨」勢力就是要做「違規違法」的事情，這已經超出了兩岸政治分歧的範疇。「台獨」是絕路，是歷史逆流，海峽兩岸的中華兒女都應該共討之、共誅之。

本報記者提問，如果大陸當局對「中華民國」政府這個稱號，願意拿出務實的態度來面對，能讓台灣民眾感到釋懷的話，大陸方面是否願意嘗試看看？

馬曉光回應，對於兩岸之間長期存在的政治分歧問題，大陸多次倡導，可以在共同謀求國家統一的進程中，本著對民族、對後世負責任的態度，在一個中國原則的基礎上，通過平等協商尋求解決之道。習近平總書記也多次指出，兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去。大陸呼籲台灣各界，對大陸的建議做出積極回應。

(中時 )