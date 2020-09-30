一名月薪6萬的男子娶了有錢妻子，婚後2人住進妻子買的台北房子，原以為婚後幸福美滿，不料，妻子卻要求大女兒「跟她姓」，讓身為傳統男性的他，覺得受到污辱「別人知道以為我是入贅的！」。

這名人夫在臉書「靠北女友my girl」發文抱怨，他月薪只有6萬，當初結婚不收聘金，婚禮一半以上費用都由妻子出的，連現在住的台北房子妻子買的，原以為遇到真命天女，可以少奮鬥幾年，沒想到妻子卻要求大女兒要跟她姓，讓他很無言。

原PO與妻子因為女兒從姓的問題起爭執。（圖／翻攝自靠北女友my girl臉書）

原PO崩潰說，妻子說自己姓氏特別，所以女兒一定要跟她姓，但傳統上兒女都是跟爸爸的姓，本想回去問爸媽後再決定，沒想到妻子聽他說了「妳還不是跟妳爸姓？」之後突然大怒，氣的說第2胎再跟他姓，「如果妳只生一個呢？以後別人問我要怎麼回答，別人還以爲我是入贅的！」。

網友看後紛紛留言「傳統都爸爸養家欸」、「房子是她婚前買的，還負擔家庭開銷，孩子歸她也是正常的吧？」、「你家是有皇位要繼承是嗎？那麼生氣？」、「連責任都扛不起 小孩跟你姓也是可憐」、「傳統上丈夫也該擔起責任養家...」、「吃軟飯吃得那麼嬌情真有你的」。

(中時新聞網)