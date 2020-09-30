台中市議會今天進行專案報告，市議員謝明源肯定市府「乘車優惠、市民優先」政策，但對於市府不願善用花博卡感到可惜；謝明源說，300萬張的花博卡已經發出超過一半，剩下的144萬張花博卡，市府應該好好利用，將花博卡升級為市民卡，既具可以辨別市民身分的功能，民眾也不必再一一綁定電子票證，市府也不必再花錢製作將近19萬張的兒童卡。

交通局長葉昭甫表示，花博卡跟市民卡無法畫上等號，轉為兒童卡有困難，尤其花博卡屬悠遊卡公司普通票卡，未依照申辦人實際年齡身分，區分半票、敬老愛心等票別，搭乘大眾運輸均以全票計費，兒童卡發送對象則是全市6至12歲學童，明年起不僅享有搭公車雙十優惠，搭捷運更享半價優惠。

謝明源指出，免費公車限市民享有的政策，即將在明年上路，市府要市民自行綁定電子票證、還要製作兒童卡，作業上能在3個月內完成嗎？製作兒童卡的預算從哪裡來？更困難的是，交通局還要統計出沒有電子票證但有坐公車需求的兒童人數，才能估算出兒童卡的經費，什麼時候才能完成統計、開始製作？

謝明源質疑說，交通局一再表示，升級花博卡不如重新製作卡片，但對於何種經費較省並無法說明，也未說明為何花博卡的設計無法做兒童卡？謝明源要求交通局盡快完成評估並說明清楚。

交通局長葉昭甫表示，花博卡跟市民卡無法畫上等號，轉為兒童卡有困難，尤其花博卡屬悠遊卡公司普通票卡，未依照申辦人實際年齡身分，區分半票、敬老愛心等票別，搭乘大眾運輸均以全票計費，兒童卡發送對象則是全市6至12歲學童，明年起不僅享有搭公車雙十優惠，搭捷運更享半價優惠。

(中時 )