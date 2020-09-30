台中市長盧秀燕（中）與立法院副院長蔡其昌（右）同台出席地方工程竣工記者會，兩人就統籌分配款過招，煙硝味濃。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕和立法院副院長蔡其昌被視為是下屆台中市長競選對手，30日上午同台出席大甲鐵砧山雕塑公園二期工程竣工記者會，盧秀燕先是放低姿態向蔡其昌表示「該工程中央付35％，地方要65％，地方比中央窮卻出更多，拜託蔡副院長，將來要相反。」蔡其昌則回敬「台中市拿的經費沒有比別人少，強調中央、地方合作很重要，重大建設才能完成。」

大甲鐵砧山風景特定區雕塑公園二期工程30日上午舉行竣工啟用活動暨宣傳記者會，在大甲醒獅表演團精彩的熱鬧開場後，由台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、觀旅局長林筱淇、當市議員、區長及里長等帶領日南國中自行車隊、鐵山國小獨輪車隊及熊寶寶幼稚園，用活力童趣與小朋友開心溜滑梯，為雕塑公園完工啟用揭開序幕。

盧秀燕先是感謝謝謝立法院副院長蔡其昌協助爭取中央經費，接著話鋒一轉表示，台中市府爭取統籌分配款，分不到繳出的稅款一半回來，「立委很重要，可向中央討錢」；以鐵砧山工程為例，二期工程計畫由台中市政府提出，中央付35％，地方配合自籌65％，「地方比中央窮卻出更多，拜託蔡其昌副院長，將來要相反。」

蔡其昌隨即接招表示，稅法規定有中央稅和地方稅，不只台灣，世界各國都如此，難道每個縣市都分一國嗎？盧市長當過多年立委，應了解這個狀況；台中市拿的經費沒有比別人少，唯有地方和中央合作，重大建設才能完成，「不論誰當市長，好好維繫地方和中央關係，才是市民之福。」

針對媒體詢問市長選舉議題，蔡其昌也回應，他與盧秀燕市長除了有時候的競爭關係，大部分時間都是合作的，希望透過合作，一起將台中市的重大建設一樣一樣來把它完成，希望讓台中市民享受到最好的生活。

(中時 )